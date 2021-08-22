При въезде в Карелию охотник из Финляндии лишился патронов

В связи с открытием сезона охоты в Карелии в пунктах пропуска через госграницу участились случаи попыток провоза средств ведения охоты в нарушение правил, сообщили в Погрануправлении республики.

Так, в международном автомобильном пункте пропуска «Люття» в Костомукше сотрудники Пограничного управления ФСБ по Карелии пресечена попытка ввоза на территорию Карелии гражданином Финляндии партии мелкокалиберных патронов в количестве 100 штук (калибр 5,6 мм).

В настоящий момент патроны изъяты и переданы сотрудникам таможенных органов для проведения экспертизы. В отношении нарушителя рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.