Прибывшим из Херсона в Карелию семьям выделили сертификаты на приобретение жилья

Жители Херсона и части Херсонской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, получили единовременную выплату на приобретение имущества и сертификаты на покупку жилья в Карелии.

Единовременная выплата на приобретение вещей первой необходимости для прибывших составила 100 тысяч рублей. По информации Министерства строительства республики, заявление на получение выплаты подали 19 человек. Тем, кто решил обосноваться в Карелии, были предоставлены государственные сертификаты на приобретение жилья. На сегодняшний день это 18 семей, сообщили в правительстве региона.

Общая поддержка прибывших из Херсона в Карелию за три месяца составила уже более 40 млн рублей. Средства на финансовое обеспечение всех мероприятий республике предоставил Фонд развития территорий. Соответствующее соглашение подписано 23 ноября 2022 года.

Главным распорядителем средств выступил Минстрой республики. Сегодня министерство продолжает принимать заявления от прибывших граждан на оказание поддержки.