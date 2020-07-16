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Причал для судов с туристами построят в районе Онежских петроглифов в Карелии

Новости. Общество
15:15, 17 Июля 2020
фото: © Игорь Георгиевский
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На следующей неделе в Карелию приедут сотрудники петербургской компании, которая планирует к 2022 году построить причал на территории комплекса Онежских петроглифов.

О ходе работ по совершенствованию инфраструктуры в районе Онежских петроглифов доложил заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов на совещании по вопросу развития археологического комплекса, которое провел глава Карелии.

По сообщению пресс-службы правительства республики, благоустройство территории археологического комплекса включает строительство причала для пассажирских судов различных типов и входной зоны с визит-центром, кафе, местами продажи сувениров.

В ландшафтном заказнике "Муромский", на территории которого расположены наскальные изображения, началось создание экологической тропы протяженностью 1,5 километра на маршруте Мыс Кладовец – Мыс Бесов Нос. Сейчас проводится расчистка территории от поваленных ветром деревьев, оборудуются места отдыха. Завершить обустройство тропы предполагается к концу августа.

При развитии комплекса петроглифов может быть использована территория нежилой деревни Бесов Нос.

На следующей неделе в Карелию приедут сотрудники петербургской компании, которая планирует построить причал в районе петроглифов. Специалисты выберут наиболее подходящее и отвечающее требованиям охраняемых природных территорий место.

При создании концепции входной зоны Артур Парфенчиков поручил предусмотреть возможность одновременного прибытия нескольких судов.

"Приоритетом здесь является водный туризм. Необходимо рассмотреть возможность включения Онежских петроглифов в маршруты, проходящие на Кижи, и доставку туристов на кометах с Петрозаводска и Вытегры", - цитирует пресс-служба правительства главу Карелии.

Все работы по усовершенствованию инфраструктуры комплекса Онежских петроглифов планируют закончить к 2022 году.

Ранее депутаты поддержали выделение более 118 млн рублей на обустройство дороги к петроглифам в Карелии.

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