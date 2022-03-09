Причины аварии на водопроводе, из-за которой была залита улица Петрозаводска, пока не устранены

Произошедший 8 марта прорыв водопровода в центре Петрозаводска до сих пор не ликвидирован, но это не привело к отключениям зданий от водоснабжения.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города руководитель Единой дежурно-диспетчерской службы города Вадим Измайлов.

Он напомнил, что повреждение водопровода произошло на ул. Анохина в районе моста через реку Неглинка. Водой был залит участок улицы, в результате чего ГИБДД пришлось перекрывать движение транспорта. Сейчас течи нет, движение не перекрыто.

«Ремонтные работы начаты оперативно 9 марта, продолжаются до сих пор. В следствие повреждения 12 марта происходило понижение давления воды в домах на улицах Шотмана, Анохина, Горького. Давление было восстановлено, работы продолжаются до настоящего времени», — пояснил руководитель ЕДДС.

Также на минувшей неделе произошло повреждение водопровода на ул. Советская. Без воды остались три дома. Один из них подключили почти сразу, а водоснабжение еще двух восстановится сегодня по временной схеме. Работы по ликвидации аварии продолжаются, добавил Измайлов.