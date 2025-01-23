Выехавший на место аварии в Питкяранту глава Минстроя Карелии рассказал о ситуации с водопроводом

Виктор Россыпнов рассказал о текущей ситуации с ликвидацией аварии.
Фото с места утечки в Питкяранте появилось на странице Виктора Россыпнова в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказал глава республиканского Минстроя, в Питкяранте специалисты городского водоканала продолжают ликвидацию аварии.
Коммунальщики демонтировали поврежденный участок водопровода и готовятся заменить его на новый.
Техника и специалисты остаются на ул. Победы, уточнил министр.
Ранее сообщалось о том, что воду жителям Питкяранты подвозят с опозданием.
Напомним, прокуратура контролирует устранение аварии на сетях и возобновление водоснабжения жилых домов в Питкяранте. Также на место аварии выехал глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов.
Ранее опубликовали график подвоза воды для жителей города. В Питкярантском округе ввели режим ЧС.
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