Выехавший на место аварии в Питкяранту глава Минстроя Карелии рассказал о ситуации с водопроводом

Виктор Россыпнов рассказал о текущей ситуации с ликвидацией аварии.

Фото с места утечки в Питкяранте появилось на странице Виктора Россыпнова в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказал глава республиканского Минстроя, в Питкяранте специалисты городского водоканала продолжают ликвидацию аварии.

Коммунальщики демонтировали поврежденный участок водопровода и готовятся заменить его на новый.

Техника и специалисты остаются на ул. Победы, уточнил министр.

Ранее сообщалось о том, что воду жителям Питкяранты подвозят с опозданием.

Напомним, прокуратура контролирует устранение аварии на сетях и возобновление водоснабжения жилых домов в Питкяранте. Также на место аварии выехал глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов.

Ранее опубликовали график подвоза воды для жителей города. В Питкярантском округе ввели режим ЧС.