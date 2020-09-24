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Причины роста цен на ж/д билеты в Карелии объяснили в Нацбанке по РК

Новости. Общество
09:55, 25 Сентября 2020
фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Причиной роста цен на железнодорожные билеты в Карелии в августе стало динамическое ценообразование, при котором стоимость растет вместе со спросом.

Такие разъяснения даны в материале регионального Отделения Северо-Западного главного управления Центробанка РФ - Национального банка по Республике Карелия – об инфляции в регионе.

"В связи с повышением спроса на железнодорожные перевозки на фоне снятия ограничений на поездки по стране подорожал проезд в купейных вагонах. Дополнительное влияние на цены оказала действующая на железной дороге система динамического ценообразования, при которой стоимость билетов повышается при росте спроса на них и сокращении количества свободных мест", - пояснили в Нацбанке по РК.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2020-09-25 10:50:01
Собственно жадность и монополизм, вся причина!
кир
2020-09-25 10:23:52
Совсем пофиг ваши разборки и лживые оправдания.
Юнипер
2020-09-25 10:06:26
Нацбанк население за полных ..... держит, но это не так.
Гость
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