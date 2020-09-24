Причины роста цен на ж/д билеты в Карелии объяснили в Нацбанке по РК

Причиной роста цен на железнодорожные билеты в Карелии в августе стало динамическое ценообразование, при котором стоимость растет вместе со спросом.

Такие разъяснения даны в материале регионального Отделения Северо-Западного главного управления Центробанка РФ - Национального банка по Республике Карелия – об инфляции в регионе.

"В связи с повышением спроса на железнодорожные перевозки на фоне снятия ограничений на поездки по стране подорожал проезд в купейных вагонах. Дополнительное влияние на цены оказала действующая на железной дороге система динамического ценообразования, при которой стоимость билетов повышается при росте спроса на них и сокращении количества свободных мест", - пояснили в Нацбанке по РК.

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