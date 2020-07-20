Причины смягчения СанПин частным домам для престарелых объяснила бизнес-омбудсмен в Карелии

Внесенные в СанПиН изменения позволят частным домам для престарелых размещаться в многоквартирных домах, что будет способствовать развитию этого вида социального предпринимательства.

Такой вывод следует из разъяснений уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии Елены Гнетовой к постановлению Главного санитарного врача России о санитарных требованиях к учреждениям по уходу за престарелыми людьми.

По словам Гнетовой, ранее к ней поступали обращения предпринимателей, по словам которых завышенные требования к частным домах для престарелых могут привести к закрытию действующих учреждений и препятствовать созданию новых. Они были фактические приравнены к медицинским учреждениям и не имели права размещаться в многоквартирных домах. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".