Придется подождать: чиновники рассказали о работе общественного транспорта в Карелии в нерабочую неделю

Вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов объяснил, что общественный транспорт с 30 октября по 7 ноября будет ходить не так, как обычно.

В ходе прямого эфира 27 октября заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов рассказал, что общественный транспорт с 30 октября по 7 ноября будет ходить по расписанию выходного дня.

«Общественный транспорт работать будет, но, что касается Петрозаводска, то он будет работать по режиму выходных дней. То есть будет меньше выходов машин, интервалы между рейсами будут больше», - объяснил Дмитрий Родионов.

Напомним, президент России объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Президент подчеркнул, что заработная плата работников в период нерабочих дней должна быть сохранена.

Кроме того, Путин согласился дать регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с ковидом. Российский лидер призвал регионы при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.