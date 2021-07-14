«Придется потерпеть»: Стало известно, почему разворотили дорогу на самом популярном дачном направлении в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Представитель Управления капстроительства ответил на вопрос, почему разворотили всю дорогу на Лососинное.

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел совещание, где обсудили вопросы ремонта дорог в республике.



В ходе беседы Парфенчиков сообщил о жалобах дачников, которые испытывают неудобства из-за развороченной во время ремонта дороги на Лососинное.

Глава республики адресовал вопрос о состоянии дороги на самом популярном дачном направлении и. о. министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Дмитрию Кондрашину, который, в свою очередь, передал слово представителю Управления капстроительства (УКС).

«С точки зрения технологии ремонта, все сделано в соответствии с проектом на строительство. Придется потерпеть потребителям, потому что по-другому дороги в принципе не ремонтируются», — ответил представитель УКС.





Отметим, что дорога на Лососинное является едва ли не самым популярным дачным направлением, а в связи с установившейся жаркой погодой в Карелии это еще и путь к месту купания.





Доехать до озера при нынешних условиях, созданных дорожниками, представляется если не опасным, то проблемным. Водитель должен быть готов, что автомобиль может попасть в яму или подскочить на ухабе, может встать в пробке или оказаться между насыпью щебня и кюветом… И путь от города до озера Лососинное в 20 км может занять час и более езды.





Ранее сообщалось, что активно ведется и ремонт популярной трассы Петрозаводск — Лососинное. В настоящее время рабочие делают щебеночное основание, нижний слой покрытия выполнен уже практически на половине участка — порядка 5,5 км. На «дачных» дорогах Машезеро — Шапшезеро и Лососинное — Машезеро вырублены деревья и кустарники, меняются водопропускные трубы. По контракту эти три трассы, на которые направлено 749 млн рублей, «Технострой» должен сдать к августу следующего года. Однако компания намерена завершить работы с опережением графика — в текущем году.

