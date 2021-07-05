Масштабный ремонт региональных дорог идет вокруг Петрозаводска

За два года в порядок будут приведены более 120 км наиболее популярных и востребованных, в том числе у петрозаводских дачников, дорог Карелии - на эти цели выделено 1,8 млрд рублей.

Как идут работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», проверил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Уже к 15 августа завершится ремонт автодороги Деревянное – Деревянка – Пяжиева Сельга – Пухта, имеющей важное значение. По ней проходит школьный маршрут, а также курсирует автобус, связывающий населенные пункты. На части дороги – до выезда из поселка Деревянка будет устроено асфальтобетонное покрытие, а до 35 км – щебеночно-песчаное. Общая стоимость работ составляет 296 млн рублей. Компания «Технострой» гарантирует сдать объект вовремя.

Активно ведется и ремонт популярной трассы Петрозаводск – Лососинное. Как рассказал и.о. министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Дмитрий Кондрашин, в настоящее время рабочие делают здесь щебеночное основание, нижний слой покрытия выполнен уже практически на половине участка – порядка 5,5 км. На «дачных» дорогах Машезеро – Шапшезеро и Лососинное – Машезеро вырублены деревья и кустарники, меняются водопропускные трубы. По контракту эти три трассы, на которые направлено 749 млн рублей, «Технострой» должен сдать к августу следующего года. Однако компания намерена завершить работы с опережением графика – в текущем году.

В 2022 году будут приведены в порядок дороги Заозерье – Пиньгуба, участки автомобильной дороги Соломенное – Ялгуба – Суйсарь и подъезд к местечку Падас. Подрядчиком выступает ООО «ТрансСтройПриродРесурс». На этом направлении идет расчистка полосы отвода, устройство дорожной одежды, металлических труб и другие работы. Их стоимость в соответствии с государственным контрактом – 710 млн рублей.

Кроме того, в Прионежском районе будет отремонтирован участок дороги Петрозаводск-Суоярви – Намоево в районе воинской части. Всего за два года в Прионежье приведут в порядок более 120 км дорог из 330 км - это их общая протяженность в районе.

Что касается федеральной трассы Петрозаводск-Ошта, остро нуждающейся в обновлении, то в 2022 году планируется ремонт участка от Шокшы до Деревянного, а в 2023 – от Деревянного до Петрозаводска и от Шокши до границы республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что с жалобами на качество дорог в Прионежье, в том числе к дачным кооперативам, жители обращались постоянно. Проводимый ремонт решит эту проблему – дороги приведут в надлежащее состояние.