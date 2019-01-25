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Новости. Экономика
13:37, 25 Января 2019
фото: Столица на Онего

Придут ли резиденты на промплощадку в Петрозаводске?

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Многим хотелось бы увидеть список потенциальных резидентов промплощадки в Петрозаводске, которая строится в рамках ФЦП, и планируемые объёмы их инвестиций.

Одним из самых значимых начинаний, реализуемых в Петрозаводске, выступает направление Федеральной целевой программы, которые называется "Создание промышленных (индустриальных) площадок". Им предусмотрена реализация двух взаимосвязанных проектов:

 Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа площадью 32 га.

На указанное направление выделяются значительные финансовые ресурсы: за счёт средств федерального бюджета – 877,2 млн руб., за счёт средств консолидированного бюджета Карелии – 55,2 млн руб., внебюджетных источников – 4 млрд руб. Всего – 4,9 млрд руб.

Важно отметить, что все 4 млрд рублей из внебюджетных источников должны идти на организацию производств на промплощадке, а 932,4 млн руб. – на её инфраструктурное обеспечение. При этом 2019 год является последним, когда финансируется и реализуется проект инфраструктурного обеспечения, а 2020 год – единственным, в течение которого промплощадка должна принять резидентов, в качестве которых выступают негосударственные предприятия.

Но есть ли они? Сформулировали ли подробные технико-эксплуатационные требования к обеспечению промплощадки? Или же пока всё развивается по надвоицкому сценарию, в соответствии с которым инфраструктура создана, но бизнес на площадку так и "не зашёл" – до настоящего времени выпуск продукции не начат, налоги не поступают.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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zanoza
2019-01-25 14:33:49
Развивали бы самое эффективное для Карелии направление-туризм. Промышленность в нашем регионе забуксует из-за высоких транспортных расходов на доставку продукции потребителям. Прежде чем невостребованные промплощадки строить , нужно было всё проанализировать и просчитать. Но видимо этого делать в нашем региональном правительстве некому, там же одни сказочники из бывших приставов работают.
Мизантроп
2019-01-25 14:59:38
zanoza, "Промышленность в нашем регионе забуксует из-за высоких транспортных расходов на доставку продукции потребителям."
А че в СССР не буксовала?
Изя
2019-01-25 14:25:06
На эту площадку нужно перевезти минэк с Буренковым и Корпорацию развития с Савельевы , пусть там работают , если инвесторов нет и не предвидется
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По надвоицкому сценарию
Многим хотелось бы увидеть список потенциальных резидентов промплощадки в Петрозаводске, которая строится в рамках ФЦП, и планируемые объёмы их инвестиций.
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