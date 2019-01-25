Придут ли резиденты на промплощадку в Петрозаводске?

Многим хотелось бы увидеть список потенциальных резидентов промплощадки в Петрозаводске, которая строится в рамках ФЦП, и планируемые объёмы их инвестиций.

Одним из самых значимых начинаний, реализуемых в Петрозаводске, выступает направление Федеральной целевой программы, которые называется "Создание промышленных (индустриальных) площадок". Им предусмотрена реализация двух взаимосвязанных проектов:

Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа площадью 32 га.

На указанное направление выделяются значительные финансовые ресурсы: за счёт средств федерального бюджета – 877,2 млн руб., за счёт средств консолидированного бюджета Карелии – 55,2 млн руб., внебюджетных источников – 4 млрд руб. Всего – 4,9 млрд руб.

Важно отметить, что все 4 млрд рублей из внебюджетных источников должны идти на организацию производств на промплощадке, а 932,4 млн руб. – на её инфраструктурное обеспечение. При этом 2019 год является последним, когда финансируется и реализуется проект инфраструктурного обеспечения, а 2020 год – единственным, в течение которого промплощадка должна принять резидентов, в качестве которых выступают негосударственные предприятия.

Но есть ли они? Сформулировали ли подробные технико-эксплуатационные требования к обеспечению промплощадки? Или же пока всё развивается по надвоицкому сценарию, в соответствии с которым инфраструктура создана, но бизнес на площадку так и "не зашёл" – до настоящего времени выпуск продукции не начат, налоги не поступают.

Подробнее читайте здесь.