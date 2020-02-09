Приехавших в Карелию финских овец посадили на карантин

Карантин продлится 30 дней, сообщили в Минсельхозе Карелии.

В хозяйство ООО "Кроноборг" Лахденпохского района из Финляндии ввезли племенных овец английской породы Oxford Down. После прохождения государственного таможенного контроля животные размещены на карантин на 30 дней.





В соответствии с ветеринарными требованиями при импорте в РФ племенных и пользовательных овец и коз, будут проведены все необходимые диагностические исследования животных.

Ранее предприятие в Карелии оштрафовали за загрязнение почвы навозом.