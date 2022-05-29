Прием граждан в мэрии Петрозаводска посвятят защите детей

Накануне Дня защиты детей в администрации Петрозаводска состоится приём граждан.

Во вторник, 31 мая, с 16 до 18 часов в 404 кабинете администрации Петрозаводска пройдет приём граждан, посвященный соблюдению и защите прав несовершеннолетних. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

На вопросы ответят и.о.прокурора города Сергей Кокорев и председатель комитета социального развития Наталья Кармазина.

Предварительная запись на приём открыта с 9 до 13 часов 30 и 31 мая по телефону 71-33-07.