Прием граждан в подразделениях МФЦ Карелии возобновится по «довирусным» правилам

Отделы МФЦ в Карелии с 26 апреля возобновят приём граждан в порядке живой очереди, отменный ранее из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития республики.

«С 26 апреля 2021 года приём заявителей во всех отделах предоставления государственных и муниципальных услуг ГБУ РК МФЦ будет осуществляться как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи», — говорится в сообщении.

Есть одно условие для тех, кто придет на прием в порядке живой очереди — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».