Прием заявлений от тех, кто хочет проголосовать по Конституции не по месту регистрации, заканчивается

В Карелии, как и по всей стране, в воскресенье, 21 июня заканчивается прием заявлений от тех, кто хочет проголосовать по поправкам в Конституцию не по месту регистрации, а на более удобном для них участке.

Как пояснили в ЦИК Карелии, 21 июня в 14 часов заканчивается прием заявлений от участников Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ, которые с 25 июня по 1 июля хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке.

В первую очередь, это касается тех, кто живет не по прописке, а также многочисленных дачников, которые смогут проголосовать в своих садоводческих товариществах и дачных кооперативах – то есть по фактическому месту нахождения.

О том, как успеть подать заявление, читайте здесь.