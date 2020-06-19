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Прием заявлений от тех, кто хочет проголосовать по Конституции не по месту регистрации, заканчивается

Новости. Общество
16:11, 20 Июня 2020
фото: администрация Кондопожского района
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В Карелии, как и по всей стране, в воскресенье, 21 июня заканчивается прием заявлений от тех, кто хочет проголосовать по поправкам в Конституцию не по месту регистрации, а на более удобном для них участке.

Как пояснили в ЦИК Карелии, 21 июня в 14 часов заканчивается прием заявлений от участников Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ, которые с 25 июня по 1 июля хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке.

В первую очередь, это касается тех, кто живет не по прописке, а также многочисленных дачников, которые смогут проголосовать в своих садоводческих товариществах и дачных кооперативах – то есть по фактическому месту нахождения.

О том, как успеть подать заявление, читайте здесь.  

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