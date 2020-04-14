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Приезжающих в Карелию из Москвы и Санкт-Петербурга отправят в самоизоляцию на 14 дней

Новости. Общество
19:48, 14 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Все, кто приезжает в Карелию из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Мурманской области, должны перейти на режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции

По распоряжению главы республики Артура Парфенчикова, подписанного 14 апреля, приезжающие из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Мурманской области должны сообщать о своем прибытии на горячую линию карельского Минздрава по телефону 8-800-201-06-57. Гости Карелии обязаны обеспечить 14-дневную самоизоляцию. Исключение составляют прибывшие в наш регион в служебную командировку.

Кроме того, глава республики распорядился, чтобы работодатели рассмотрели вопрос об увеличении продолжительности вахты в соответствии с трудовым законодательством. Тех, кто прибыл на вахту из других районов республики или из-за ее пределов, должны допускать к работе только после обязательного обследования на коронавирус.

Ранее глава Карелии сообщил о продлении режим самоизоляции до 25 апреля.

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