Глава Карелии продлил режим самоизоляции

Соответствующее распоряжение Артур Парфенчиков подписал 14 апреля.

О продлении режима самоизоляции глава Карелии сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"Друзья, знаю, как все ждут снятия режима полной самоизоляции, но, к сожалению, сейчас это невозможно. Число заболевших растет – только за сегодня три новых подтвержденных случая. Именно ограничительные меры и снижение контактов позволяют разорвать цепочки и остановить распространение вируса. Поэтому разговоры о том, что у нас мало подтвержденных случаев и мы излишне перестраховываемся, некорректны. Это необходимая профилактическая мера, которая позволяет нам контролировать ситуацию. Потом будет поздно. В связи с этим мною принято решение продлить режим до 25 апреля", – написал Артур Парфенчиков.

Напомним, в Карелии на 14 апреля подтверждено 7 случаев заболевания коронавирусом.