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Глава Карелии продлил режим самоизоляции

Новости. Общество
19:30, 14 Апреля 2020
фото: © кадр из видео
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Соответствующее распоряжение Артур Парфенчиков подписал 14 апреля.

О продлении режима самоизоляции глава Карелии сообщил на своей странице "ВКонтакте". 

"Друзья, знаю, как все ждут снятия режима полной самоизоляции, но, к сожалению, сейчас это невозможно. Число заболевших растет – только за сегодня три новых подтвержденных случая. Именно ограничительные меры и снижение контактов позволяют разорвать цепочки и остановить распространение вируса. Поэтому разговоры о том, что у нас мало подтвержденных случаев и мы излишне перестраховываемся, некорректны. Это необходимая профилактическая мера, которая позволяет нам контролировать ситуацию. Потом будет поздно. В связи с этим мною принято решение продлить режим до 25 апреля", – написал Артур Парфенчиков. 

Напомним, в Карелии на 14 апреля подтверждено 7 случаев заболевания коронавирусом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mts
2020-04-14 21:45:01
Считаю важным ограничить контакты медиков в свободное время. Медики часто выезжают на дачи. Компаниями. Был свидетелем. Перемещение медиков на контроль через телефон. От дома до работы. И все будет хоккей.
Zim
2020-04-14 21:37:54
«Число заболевших растет», а что, кто-то считает, что к 25 апреля оно начнет снижаться?
Николай
2020-04-14 21:48:03
Zim, согласен полностью! Это можно определить только временем... Ждем..
Fit G
2020-04-14 21:34:51
Боты атакуют столицу на онего.
Изя
2020-04-14 21:00:24
Эпидемии нет , режим какой то самоизоляции введён , полный правовой беспредел властей . Кто ответит за последствия для региона после этих действ , Парфенчиков ?????? Не умеете локализовать и лечить вирус медицинскими средствами , не нарушая прав граждан , идите в отставку !((((((((((((((((((((((((((((((((((( :)
sergo
2020-04-14 21:36:48
Изя, на текущий момент, никто в мире не умеет " локализовать и лечить вирус медицинскими средствами".
И все в мире считают, что единственный способ затормозить развитие эпидемии, это карантин.
А насчет того что эпидемии нет, это не известно. Возможно именно Вы являетесь бессимптомным носителем вируса и заражаете окружающих.
Мария
2020-04-14 20:10:54
Значит всё-таки решили " добить " аморфное население , чтобы на народ и граждан похожи не были .
Вася
2020-04-14 20:30:50
Мария, Что хотели,то имели,что имели,то хотели.
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