Реклама на сайте
Прислать новость
В Петрозаводске белый внедорожник едва не снёс пешеходов (ВИДЕО) 6
16.05.2021 15:52
Умер создатель системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112» в Карелии 2
Сегодня 12:08
Мошенники придумали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp 1
16.05.2021 19:40
«Друг брата жениха»: глава администрации района Карелии погулял на поморской свадьбе (ФОТО) 3
16.05.2021 16:27
Отремонтированная за 12 млн рублей смотровая площадка в центре Петрозаводска выглядит полуразрушенной 7
Сегодня 07:15

Гастарбайтер напал на юного жителя Карелии и отобрал все вещи

Новости. Криминал
15:10, 17 Мая 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель, архив
Загрузка...

Приехавший в Карелию на заработки ранее судимый мужчина избил и ограбил 18-летнего жителя Медвежьегорска, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило сообщение от 18-летнего местного жителя, который сообщил, что на него напал неизвестный и отобрал вещи стоимостью более 7 тысяч рублей.

Как выяснилось, днем житель Медвежьегорска направлялся по делам. На улице к нему подошел незнакомый мужчина и начал проявлять агрессию. В ходе ссоры он набросился на юношу с кулаками и отобрал у него наручные часы, беспроводные наушники и мобильный телефон.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 28-летний житель Нижегородской области, который приехал в Карелию на заработки. Он сознался в содеянном и вернул похищенный гаджет.

В настоящее время по статье «грабеж» возбуждено уголовное дело, фигурант арестован.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.05.2021, 15:54
Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
12.05.2021, 16:33
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
12.05.2021, 07:00
Определена тройка самых богатых депутатов горсовета Петрозаводска

Чтиво

10.05.2021 16:23
Без политики
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майор Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках, о том, почему он решил стать военным и о попытках переписать историю.
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 6
07.05.2021 08:54
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»