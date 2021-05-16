Гастарбайтер напал на юного жителя Карелии и отобрал все вещи

Приехавший в Карелию на заработки ранее судимый мужчина избил и ограбил 18-летнего жителя Медвежьегорска, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило сообщение от 18-летнего местного жителя, который сообщил, что на него напал неизвестный и отобрал вещи стоимостью более 7 тысяч рублей.

Как выяснилось, днем житель Медвежьегорска направлялся по делам. На улице к нему подошел незнакомый мужчина и начал проявлять агрессию. В ходе ссоры он набросился на юношу с кулаками и отобрал у него наручные часы, беспроводные наушники и мобильный телефон.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 28-летний житель Нижегородской области, который приехал в Карелию на заработки. Он сознался в содеянном и вернул похищенный гаджет.

В настоящее время по статье «грабеж» возбуждено уголовное дело, фигурант арестован.