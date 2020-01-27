Приезжий врач будет круглосуточно лечить жителей отдаленного поселка Карелии

Жителям Чупы и соседних поселков больше не нужно ехать на лечение в Лоухскую ЦРБ - у них теперь есть свой врач-терапевт, сообщили в Минздраве Карелии.

Он отвечает за работу круглосуточного терапевтического стационара в Чупе.

Пять лет назад врач, которая там работала, ушла на пенсию, и стационар пришлось закрыть. Теперь здесь снова принимают пациентов.

По словам главврача больницы, Рустам Соибов – опытный специалист, в 1983 году окончил Душанбинский медицинский институт. Имеет квалификацию терапевта и нефролога, кандидат медицинских наук.

Пока для него снимают и оплачивают жилье. Служебную квартиру новому доктору планируют приобрести в этом году по республиканской целевой программе, заявку в Минздрав Карелии администрация больницы уже направила.