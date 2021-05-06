Приглашаем на «Весеннюю ярмарку» у ТРК «ЛОТОС PLAZA»

11 мая у ТРК «ЛОТОС PLAZA» откроется «Весенняя ярмарка».

Более сотни производителей со всей России и стран ближнего зарубежья порадуют петрозаводчан и гостей города разнообразными товарами всех категорий по низким ценам.

Май — любимый месяц дачников и туристов. Природа оживает, погода налаживается, а это значит, пора на «шашлыки»! Обязательно загляните на ярмарку перед этим. Побалуйте себя вкусными деликатесами. Вас ждут здесь ароматные колбасы из Беларуси и свежее парное мясо, нежная камчатская рыба, вологодская молочная и кондитерская продукция, алтайский мед, мурманская оленина, кубанские сладости, а также овощи и фрукты.

Дачный сезон тоже лучше начинать с посещения «Весенней ярмарки» у ТРК «ЛОТОС PLAZA» — тогда хороший урожай вам точно обеспечен. Здесь вы сможете приобрести все, что нужно для сада и огорода: инвентарь, одежду для дачников, семена, саженцы, луковицы, удобрения и многое другое.

Кроме того, на ярмарке можно будет купить трикотаж, верхнюю одежду, а также карельские сувениры, при этом порадовать себя приятными ценами. Будьте уверены: покупки на ярмарке благоприятно скажутся на вашем бюджете!

Ярмарка будет открыта для посетителей ежедневно с 11 по 22 мая, часы работы — с 9.00 до 20.00. Приходите на «Весеннюю ярмарку» и порадуйте себя и близких выгодной покупкой. Подробности можно узнать на сайте ТРК «ЛОТОС PLAZA» https://lotosplazaptz.ru/

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