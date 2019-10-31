Молодежь приглашают на экономический форум

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С 5 по 7 ноября в Петрозаводске пройдет Молодежный экономический форум "Бизнес будущего".
Организатором выступает Корпорация развития Карелии.
Молодежный экономический форум зарекомендовал себя как одно из самых масштабных молодёжных мероприятий региона. Он проводится в рамках федерального проекта "Популяризация предпринимательства" и направлен на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодого поколения петрозаводчан и жителей республики. Основная идея мероприятия – создание дискуссионных площадок для обсуждения теоретических и практических аспектов предпринимательства.
Деловая программа форума рассчитана на три дня.
День первый. Научная конференция.
5 ноября на территории отеля "Фрегат" планируется проведение научной конференции. С докладами перед начинающими и будущими предпринимателями, а также студентами и учащимися выступят заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов, ректор ПетрГУ Анатолий Воронин, директор Карельского филиала РАНХиГС Роман Пивненко и старший научный сотрудник Отдела региональной экономической политики Института экономики КарНЦ РАН Любовь Кулакова. Также свои истории успеха расскажут молодому поколению состоявшиеся карельские и финские предприниматели.
Мероприятие состоится 5 ноября с 13.00 до 17.00 в отеле "Фрегат" на пр. Карла Маркса, 1А.
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке forms.gle.
День второй. Форум "Мой бизнес".
6 ноября на площадке Карельской государственной филармонии планируется проведение масштабного мероприятия – форума "Мой бизнес, рассчитанного на 500 человек.
К участию приглашены представители федеральных и региональных органов власти, лидеры мнений и действующие предприниматели. В режиме нон-стоп на сцене выступят эксперты, которые расскажут личные истории успеха, поделятся с гостями опытом становления своего бизнеса, секретами построения эффективной команды и другой полезной информацией.
Среди подтверждённых спикеров:
- Инди Гогохия, основатель коммуникационного агентства Genius code. Эксперт в области продвижения в Instagram "Инстаграм. Возможности для развития бренда и бизнеса",
- Ольга Грищенко, основатель компании по разработке бизнес-игр F5Game.ru, автор онлайн-проекта "Гений переговоров онлайн", "Фабрика впечатлений",
- Дмитрий Кибкало, основатель "МосИгра",
- Борис Жалило, эксперт по управлению продажами, международный спикер, бизнес-консультант,
- Маргарита Никитина, основатель bookingCat,
- Борис Валит, основатель и генеральный директор "Росквартал",
- Дмитрий Миронов, директор Центрального офиса ОО "Петрозаводский" Банка "Открытие";
- Пермякова Яна, основатель и генеральный директор "Центр дизайна интерьера",
- Олег Конохов, основатель и генеральный директор "Пиццерия Тик-Тайм".
Мероприятие состоится 6 ноября с 10.00 до 19.30 в Карельской государственной филармонии на ул. Кирова, 12.
Регистрация на мероприятие и подробная информация на официальном сайте мойбизнес.рф.
День третий. Круглые столы, тренинги и мастер-классы.
7 ноября с на территории отеля "Фрегат" будет проводиться ряд обучающих мероприятий, направленных на то, чтобы помочь участникам выявить свой предпринимательский потенциал и предоставить им необходимые практические инструменты для успешной реализации собственного дела.
Гости мероприятия смогут принять участие в тренинге "Генерация бизнес идеи", получат информацию по вопросам привлечения финансов и использования информационных технологий, а также познакомятся с особенностями международного сотрудничества и рассмотрят отличительные черты социального предпринимательства.
Мероприятие состоится 7 ноября с 9.00 до 16.30 в отеле "Фрегат" на пр. Карла Маркса, 1А.
Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке forms.gle.
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