Молодежь приглашают на экономический форум

С 5 по 7 ноября в Петрозаводске пройдет Молодежный экономический форум "Бизнес будущего".

Организатором выступает Корпорация развития Карелии.

Молодежный экономический форум зарекомендовал себя как одно из самых масштабных молодёжных мероприятий региона. Он проводится в рамках федерального проекта "Популяризация предпринимательства" и направлен на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодого поколения петрозаводчан и жителей республики. Основная идея мероприятия – создание дискуссионных площадок для обсуждения теоретических и практических аспектов предпринимательства.

Деловая программа форума рассчитана на три дня.

День первый. Научная конференция.

5 ноября на территории отеля "Фрегат" планируется проведение научной конференции. С докладами перед начинающими и будущими предпринимателями, а также студентами и учащимися выступят заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов, ректор ПетрГУ Анатолий Воронин, директор Карельского филиала РАНХиГС Роман Пивненко и старший научный сотрудник Отдела региональной экономической политики Института экономики КарНЦ РАН Любовь Кулакова. Также свои истории успеха расскажут молодому поколению состоявшиеся карельские и финские предприниматели.

Мероприятие состоится 5 ноября с 13.00 до 17.00 в отеле "Фрегат" на пр. Карла Маркса, 1А.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке forms.gle.

День второй. Форум "Мой бизнес".

6 ноября на площадке Карельской государственной филармонии планируется проведение масштабного мероприятия – форума "Мой бизнес, рассчитанного на 500 человек.

К участию приглашены представители федеральных и региональных органов власти, лидеры мнений и действующие предприниматели. В режиме нон-стоп на сцене выступят эксперты, которые расскажут личные истории успеха, поделятся с гостями опытом становления своего бизнеса, секретами построения эффективной команды и другой полезной информацией.

Среди подтверждённых спикеров:

Инди Гогохия, основатель коммуникационного агентства Genius code. Эксперт в области продвижения в Instagram "Инстаграм. Возможности для развития бренда и бизнеса",

Ольга Грищенко, основатель компании по разработке бизнес-игр F5Game.ru, автор онлайн-проекта "Гений переговоров онлайн", "Фабрика впечатлений",

Дмитрий Кибкало, основатель "МосИгра",

Борис Жалило, эксперт по управлению продажами, международный спикер, бизнес-консультант,

Маргарита Никитина, основатель bookingCat,

Борис Валит, основатель и генеральный директор "Росквартал",

Дмитрий Миронов, директор Центрального офиса ОО "Петрозаводский" Банка "Открытие";

Пермякова Яна, основатель и генеральный директор "Центр дизайна интерьера",

Олег Конохов, основатель и генеральный директор "Пиццерия Тик-Тайм".

Мероприятие состоится 6 ноября с 10.00 до 19.30 в Карельской государственной филармонии на ул. Кирова, 12.

Регистрация на мероприятие и подробная информация на официальном сайте мойбизнес.рф.

День третий. Круглые столы, тренинги и мастер-классы.

7 ноября с на территории отеля "Фрегат" будет проводиться ряд обучающих мероприятий, направленных на то, чтобы помочь участникам выявить свой предпринимательский потенциал и предоставить им необходимые практические инструменты для успешной реализации собственного дела.

Гости мероприятия смогут принять участие в тренинге "Генерация бизнес идеи", получат информацию по вопросам привлечения финансов и использования информационных технологий, а также познакомятся с особенностями международного сотрудничества и рассмотрят отличительные черты социального предпринимательства.

Мероприятие состоится 7 ноября с 9.00 до 16.30 в отеле "Фрегат" на пр. Карла Маркса, 1А.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке forms.gle.