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Приговоренный судом Карелии к пожизненному лишению свободы Антон Ипатов стал пятисотым сидельцем Мордовской колонии №6

Новости. Общество
16:05, 24 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Называемая "тарбеевским централом" колония славится жестким режимом и тяжелыми условиями содержания.

Как стало известно "Столице на Онего" – и это подтвердили в правоохранительных органах республики, приговоренный к пожизненному лишению свободы петрозаводчанин Антон Ипатов  будет отбывать наказание в ИК № 6 Республики Мордовия. Это одна из семи таких же российских колоний, в которых содержатся около двух тысяч так называемых "пожизненников", находится в двухстах с небольшим километрах от столицы республики Саранска, в окруженном лесами поселке Тарбеево.

Называемая самими сидельцами "тарбеевским централом" колония, судя по отзывам в интернете, славится жестким режимом и тяжелыми условиями содержания. Вместе с тем, посещавшие ИК № 6 европейские правозащитники отмечают ее соответствие европейским стандартам. В одно-двухместных камерах, в которых отводится по 8 квадратных метров на каждого осужденного, имеется современная вентиляция, через которую, в зависимости от времени года и температуры наружного воздуха, подается горячий либо холодный воздух. В каждой камере есть умывальник с горячей и холодной водой, туалет. Два раза в день осужденных осматривает медработник.

Сидельцы шьют в колонии спецодежду для строителей и, что особенно интересно, форму для сотрудников силовых структур.

За "колючкой" с тремя линиями шестиметрового забора отбывают пожизненное лишение свободы, преимущественно, серийные убийцы, насильники, на "совести" которых смерть многих несчастных людей. Так, в "тарбеевском централе" содержится штатный киллер по прозвищу "Вова-беспредел" из печально прогремевшей на всю Россию станицы Кущевская Ставропольского края. Так называемый "ангарский маньяк" бывший сержант милиции Михаил Попков, убивший более 80-ти женщин с непростой судьбой и называющий себя "санитаром", другие нелюди, многих из которых не навещают родные.

До недавнего прибытия по этапу в Мордовскую ИК № 6 Антона Ипатова, здесь содержались 499 осужденных с пожизненным лишением свободы. Получается, Ипатов, возможно, стал "юбилейным", пятисотым по счету сидельцем "тарбеевского централа".

Напомним, следствием и судом установлено, что ранее неоднократно судимый Ипатов вечером 19 сентября 2018 года  возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа нанес незнакомой девушке не менее 15 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.

Затем он же в дневное время 20 сентября 2018 года на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" в Петрозаводске напал на другую незнакомую жительницу города и нанес ей ножом не менее 10 ударов в жизненно важные органы. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.

До этих событий, в июне 2018 года, Ипатов в ходе ссоры умышленно с силой нанес собутыльнику множественные удары ногами и руками в голову.

Кроме того, в сентябре 2018 года он на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой  с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, нанес ей не менее двух ударов ножом. После этого он высказал в адрес потерпевшей угрозы убийством.

Все преступления были совершены им в состоянии алкогольного опьянения.

Верховный суд Карелии вынес пожизненный приговор Антону Ипатову в декабре 2019 года.

Затем сообщалось, что адвокат Виктор Бережной, защитник Антона Ипатова, подавал жалобу в суд апелляционной инстанции с целью обжаловать приговор убийце.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-07-24 16:32:23
Повезло , юбилейный ))) Лет пяток добавят за это ))) :)
Гость
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