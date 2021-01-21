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Приграничные районы Финляндии не смогут пользоваться 5G из-за России

Новости. Экономика
10:22, 22 Января 2021
фото: © istockphoto.com/AndreyPopov
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Причиной стали радиоволны, которые применяются в российской сотовой связи.

Районы Финляндии, расположенные вблизи с российской границей, не смогут пользоваться мобильной связью пятого поколения. Речь идет о приграничной полосе длиной 1300 километров и шириной 60 километров, в которую попадают такие города, как Лаппеенранта, Иматра, Лиекса, Куусамо, Иломантси и большая часть Йоэнсуу.

Как отмечает финская телекомпания Yle, причиной этого являются радиоволны, которые использует Финляндия в строящейся сети 5G. Такие же волны применяются в сотовой связи в России, и Финляндия не сможет ими пользоваться по международным правилам.   

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-01-22 11:09:51
Даже ихняя судостроительная верфь русским принадлежит, но все равно сами клубнику собирать не хотят, хохлов нанимт ибо слмалийцы отказываются
Бритва
2021-01-22 10:37:47
нас рать, у них есть выход - войти в состав России, пока не поздно.
Но майданутые либералы этого не понимают
миша
2021-01-22 10:55:51
Бритва киристая, тебе и на себя нас рать. Еще больше, чем на соседей. Вот из за таких мы часто вонь нюхаем.
кир
2021-01-22 10:23:31
Их проблемы. Зачем писать?
миша
2021-01-22 10:51:49
кир, представляю, как ты своих соседей доставал, пока тебя не забрали в диспансер.
кир
2021-01-22 11:09:02
миша, ты, Зин, на грубость нарываешься.(В.Высоцкий)
миша
2021-01-22 11:34:15
кир, ты не бай в кишлаке. По крайней мере здесь, на севере. Поэтому твое хамство не страшит. И за Высоцкого не прячься, он таких, как ты, презирал.
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