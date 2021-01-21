Приграничные районы Финляндии не смогут пользоваться 5G из-за России

Причиной стали радиоволны, которые применяются в российской сотовой связи.

Районы Финляндии, расположенные вблизи с российской границей, не смогут пользоваться мобильной связью пятого поколения. Речь идет о приграничной полосе длиной 1300 километров и шириной 60 километров, в которую попадают такие города, как Лаппеенранта, Иматра, Лиекса, Куусамо, Иломантси и большая часть Йоэнсуу.

Как отмечает финская телекомпания Yle, причиной этого являются радиоволны, которые использует Финляндия в строящейся сети 5G. Такие же волны применяются в сотовой связи в России, и Финляндия не сможет ими пользоваться по международным правилам.