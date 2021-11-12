Пригрели змею: житель Карелии зарезал благодетеля, который дал ему крышу над головой

В Беломорске мужчина воткнул в горло нож хозяину квартиры, в которой он жил, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что последние четыре года 50-летний мужчина со своей супругой проживали в квартире потерпевшего в Беломорске.

В июле 2021 года между хозяином квартиры и подсудимым возник конфликт, в результате которого подсудимый нанес потерпевшему два удара ножом в шею и грудь, от которых он скончался.

Приговором суда Беломорского района подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.