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Пригрели змею: житель Карелии зарезал благодетеля, который дал ему крышу над головой

Новости. Криминал
13:43, 05 Декабря 2021
фото: © shutterstock.com

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В Беломорске мужчина воткнул в горло нож хозяину квартиры, в которой он жил, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что последние четыре года 50-летний мужчина со своей супругой проживали в квартире потерпевшего в Беломорске.

В июле 2021 года между хозяином квартиры и подсудимым возник конфликт, в результате которого подсудимый нанес потерпевшему два удара ножом в шею и грудь, от которых он скончался.

Приговором суда Беломорского района подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
0ff
2021-12-05 16:44:35
Теперь будет снежные фигуры на зоне лепить и вкусно жрать три раза в день. Проклятый кровавый режим.
родитель
2021-12-05 15:03:17
Пожил тут, теперь поживёт там. Главное, без крыши над головой не остался.
Гость
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