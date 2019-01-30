Приходи работать в "РКС-Петрозаводск"

"РКС-Петрозаводск" приглашает на работу настоящих мужчин, а быть может, и сильных женщин!

Один из лучших в Карелии коллективных договоров, полный соцпакет, возможность совмещать заочное обучение и работу, надежность предприятия – то, что нужно для соискателей, желающих расти в профессии вместе с компанией.

В "РКС-Петрозаводск" ты просто не сможешь стоять на месте в профессиональном плане: ежегодные обучающие курсы, конкурсы профессионального мастерства, "Кадровый резерв" для сотрудников, возможность реализоваться в компании – все это ждет вас в "РКС".

АО "ПКС-Тепловые сети" ищет настоящих мужчин (а быть может, и сильных женщин):

Машинист (оператора) водогрейных котлов на участок котельных и газового хозяйства (УКХ), Прионежский район, котельная п. Мелиоративный.

Подробную информацию о вакансии можно узнать по телефону 71-00-90

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряд

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 3 разряда

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда

Электрогазосварщик 5 разряда

Информацию о вышеперечисленных вакансиях можно узнать по телефону 71-00-81

АО "ПКС-Тепловые сети" входят в контур предприятий "РКС" ("Российские коммунальные системы"). АО "ПКС-Тепловые сети" предоставляет услуги по выработке и транспортировке тепловой энергии от источника тепла к потребителю, обеспечивая качественное теплоснабжение потребителей города Петрозаводска. Свою историю АО "ПКС-Тепловые сети" ведет еще с 60-х годов. Предприятие - участник Программы газификации республики. Сегодня АО "ПКС-Тепловые сети" обслуживает 18 котельных и 277 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

АО "ПКС-Водоканал" ищет:

Фельдшер на 0,5 ставки (возможно трудоустройство специальной категории граждан в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой реабилитации)

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда (возможно трудоустройство специальной категории граждан в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой реабилитации)

Слесарь аварийно-восстановительных работ участка обслуживания сетей водоотведения службы технического обслуживания и ремонта 4 разряда

Слесарь аварийно-восстановительных работ службы оперативного управления оборудованием 4 разряда

Подробную информацию о вакансиях можно узнать по телефону 71-00-69

АО "ПКС-Водоканал" - крупнейшее предприятие коммунальной отрасли в Республике Карелия. АО "ПКС-Водоканал" входит в контур предприятий "РКС" ("Российские коммунальные системы"). Предприятие предоставляет населению и юридическим лицам услуги по водоснабжению и водоотведению. АО "ПКС-Водоканал" ведет свою историю с 1935 года.

"РКС-Петрозводск" ждет тебя, профессионал!

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