Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
11:25, 30 Января 2019

Приходи работать в "РКС-Петрозаводск"

Загрузка...

"РКС-Петрозаводск" приглашает на работу настоящих мужчин, а быть может, и сильных женщин!

Один из лучших в Карелии коллективных договоров, полный соцпакет, возможность совмещать заочное обучение и работу, надежность предприятия – то, что нужно для соискателей, желающих расти в профессии вместе с компанией.

В "РКС-Петрозаводск" ты просто не сможешь стоять на месте в профессиональном плане: ежегодные обучающие курсы, конкурсы профессионального мастерства, "Кадровый резерв" для сотрудников, возможность реализоваться в компании – все это ждет вас в "РКС".

АО "ПКС-Тепловые сети" ищет настоящих мужчин (а быть может, и сильных женщин):

  • Машинист (оператора) водогрейных котлов на участок котельных и газового хозяйства (УКХ), Прионежский район, котельная п. Мелиоративный.

Подробную информацию о вакансии можно узнать по телефону 71-00-90

  • Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряд
  • Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда
  • Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 3 разряда
  • Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда
  • Электрогазосварщик 5 разряда

Информацию о вышеперечисленных вакансиях можно узнать по телефону 71-00-81

АО "ПКС-Тепловые сети" входят в контур предприятий "РКС" ("Российские коммунальные системы"). АО "ПКС-Тепловые сети" предоставляет услуги по выработке и транспортировке тепловой энергии от источника тепла к потребителю, обеспечивая качественное теплоснабжение потребителей города Петрозаводска. Свою историю АО "ПКС-Тепловые сети" ведет еще с 60-х годов. Предприятие  - участник Программы газификации республики. Сегодня АО "ПКС-Тепловые сети" обслуживает 18 котельных и 277 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

АО "ПКС-Водоканал" ищет:

  • Фельдшер на 0,5 ставки (возможно трудоустройство специальной категории граждан в соответствии со справкой об инвалидности  и индивидуальной  программой реабилитации)
  • Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда (возможно трудоустройство  специальной категории граждан в соответствии со справкой об инвалидности  и индивидуальной  программой реабилитации)
  • Слесарь аварийно-восстановительных работ участка обслуживания сетей водоотведения службы технического обслуживания и ремонта 4 разряда
  • Слесарь аварийно-восстановительных работ службы оперативного управления оборудованием 4 разряда

Подробную информацию о вакансиях можно узнать по телефону 71-00-69

АО "ПКС-Водоканал" - крупнейшее предприятие коммунальной отрасли в Республике Карелия.  АО "ПКС-Водоканал" входит в контур предприятий "РКС" ("Российские коммунальные системы"). Предприятие предоставляет населению и юридическим лицам услуги по водоснабжению и водоотведению. АО "ПКС-Водоканал" ведет свою историю с 1935 года.

"РКС-Петрозводск" ждет тебя, профессионал!

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.01.2019, 12:43
В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
29.01.2019, 09:11
ВИДЕО: Появились кадры смертельного ДТП на трассе "Кола" в Карелии
23.01.2019, 16:16
Аномальные холода идут в Карелию
29.01.2019, 14:59
СРОЧНО: В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища
24.01.2019, 13:29
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием
28.01.2019, 15:44
Смертельное ДТП случилось на трассе "Кола" в Карелии

Аналитика

29.01.2019 15:07
Обществоведение
Закрыть и снести 1
База ДЮСШ-6 Петрозаводска находится на волосок от смерти, а спортсмены - в опасности.
Снежные полигоны
29.01.2019 10:07
По надвоицкому сценарию
25.01.2019 13:12
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием 1
24.01.2019 13:29
"Нарисовали" миллиард 7
23.01.2019 15:10
Вся аналитика

Чтиво

29.01.2019 15:43
Без политики
Алексей Бабенко: "Карелия создана для съемок"
Председатель Союза кинематографистов республики верит в то, что кино поможет преодолеть ей кризис.
Министерские фасады важнее школ 7
24.01.2019 13:44
Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений 12
22.01.2019 12:32
Обкуриленные 1
21.01.2019 16:38
архив чтиво

Медиа

Программа "Ваше право" на ТНТ-ОНЕГО
Новое
Сегодня 09:41
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»