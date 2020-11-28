Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Леонида Белугу подозревают в даче взятки
Сегодня 16:27
В Петрозаводске сгорел частный дом (ВИДЕО) 3
Сегодня 15:45
Роспотребнадзор планирует продлить "антивирусные" ограничения для школ и детсадов
28.11.2020 19:40
В Петрозаводске из-за пьяного водителя в ДТП пострадала 2-месячная девочка
Сегодня 11:03
Стало известно, сколько специалистов в Карелии будут круглосуточно принимать звонки по вопросам помощи при коронавирусе 2
Сегодня 11:28
Зимнее расписание автобусов обрадовало жителей Сортавалы 1
Сегодня 10:54

Приятель украл у жителя Карелии заначку на "черный день"

Новости. Криминал
16:08, 29 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В Прионежском районе местный житель лишился сбережений из-за собутыльника, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило заявление от жителя одного из поселков. Он сообщил, что в начале месяца получил хорошую выплату и решил отложить часть средств. Деньги, 24 тысячи рублей, мужчина спрятал в комод, а спустя время обнаружил, что они исчезли.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили всех граждан, которые посещали заявителя в последнее время. Под подозрением оказался 31-летний односельчанин.

Он признался, что в один из дней гостил у потерпевшего и распивал с ним спиртное. Воспользовавшись удобным моментом, незаметно забрал деньги и потратил всю сумму на собственные нужды.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске

Аналитика

25.11.2020 15:15
Политкухня
В чем подозревают Белугу 13
Известный предприниматель Леонид Белуга отказался давать показания и остался подозреваемым в даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Инвестиции в будущее: как государственная микрофинансовая компания помогает бизнесу в Карелии
25.11.2020 12:20
Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам 13
23.11.2020 15:00
Вся аналитика

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»