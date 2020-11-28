Приятель украл у жителя Карелии заначку на "черный день"

В Прионежском районе местный житель лишился сбережений из-за собутыльника, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило заявление от жителя одного из поселков. Он сообщил, что в начале месяца получил хорошую выплату и решил отложить часть средств. Деньги, 24 тысячи рублей, мужчина спрятал в комод, а спустя время обнаружил, что они исчезли.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили всех граждан, которые посещали заявителя в последнее время. Под подозрением оказался 31-летний односельчанин.

Он признался, что в один из дней гостил у потерпевшего и распивал с ним спиртное. Воспользовавшись удобным моментом, незаметно забрал деньги и потратил всю сумму на собственные нужды.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.