Приют в Петрозаводске просит помочь утеплить будки, чтобы кошки и собаки не замерзли зимой

Сотрудники приюта для животных «Преданные сердца» просят помощи в подготовке к зиме.

Приюту для животных «Преданные сердца» в Петрозаводске нужна помощь в постройке двух будок и утеплении стенок бытовки.

«Приют функционирует с 2018 года. И, конечно, некоторые вольеры и будки приходят в негодность. До сильных морозов нам надо построить две будки и утеплить две стены бытовки, которые сломали собачки, так как вольеры прикреплены к этим стенам, всё тепло из-за этого выдувается... работникам и сторожам холодно, не говоря, о том, что в бытовке живут две собаки и 6 котов», – обратились работники приюта к неравнодушным горожанам.

Чтобы помочь животным и работникам приюта пережить зиму, можно купить:

– OSB (12 мм) - 10 шт.

– Утеплитель (5 см) - 6 упаковок

– Саморезы по дереву (51 и 71 мм) - 150 - 200 шт.

Телефон для связи с приютом: 89004579359