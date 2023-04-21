«Приключения в каникулы»: дети играют на помойке в райцентре Карелии

Фото подростков, роющихся в мусорных контейнерах в Сегеже, не оставило равнодушными комментаторов в соцсетях.
Фотографии подростков, обследующих мусорные контейнеры, появилась в паблике «Сегежа online...». И подписчики сразу отреагировали: «Все нормально, это паркур», «Приключения в каникулы»…
Что рассказала о детях, играющих на помойке, читайте на «Фактор News».
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