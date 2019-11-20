Примату с "грустным человеческим лицом" ищут пару (ФОТО)

В Китае в зоопарке города Тяньцзинь примату с "человеческим лицом" пытаются найти партнершу.

По словам представителей зоопарка, 19-летняя обезьяна всю жизнь испытывала трудности с поиском партнерши. В 2018 году она прославилась в интернете своей мордой, которая из-за своего выражения напоминало человеческое лицо, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

В зоопарке утверждают, что животное осталось без пары из-за неудачного стечения обстоятельств.



"Обезьяна очень агрессивна и гиперактивна. Она любит разбивать кокосы и играть в грязи", – заявили сотрудники учреждения.

Ранее с ним жили две самки его подвида, однако они обе скончались. Самец продолжил играть с обезьянами других подвидов, находящихся с ним в вольере.

"У него сейчас три приятеля. В 2016 году мы приобрели еще трех особей подвида Sapajus apella margaritae, однако ни одна из них еще не достигла половой зрелости", – подчеркнули в зоопарке. – Когда молодые самки подрастут, мы очень надеемся, что наш примат с "человеческим лицом" наконец найдет себе "жену".