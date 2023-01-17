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«Пример безусловного мужества»: спикер Заксобрания Карелии поздравил причастных с 80-летием прорыва блокады Ленинграда

Новости. Общество
11:01, 18 Января 2023
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Ровно 80 лет назад, 18 января 1943 года, Красная армия прорвала блокадное кольцо вокруг Ленинграда.

Председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович на своей странице в социальной сети поздравил жителей Карелии с юбилеем прорыва ленинградской блокады.

«В истории нашей страны сегодня священная дата. Ровно 80 лет назад, случилась первая крупная победа Советской армии в 1943 году. Войсками Ленинградского и Волховского фронтов было прорвано блокадное кольцо.

С начала блокады до ее прорыва прошло 497 дней. Это были дни небывалых в мировой истории страшных испытаний, голода и гибели невинных людей. Но эти дни показали, какой невиданной силы духа наш народ! Ведь никто не знал, сколько будет продолжаться блокада, сколько несчастья еще предстоит вынести, сколько потерять жизней, но защитники Ленинграда твердо верили в Победу!» - написал спикер карельского парламента.

По словам Шандаловича, подвиг непокоренных ленинградцев для нас – пример безусловного мужества.

«И сегодня, в юбилей прорыва блокады, когда наша страна вновь переживает испытания, когда за правое дело сражаются наши воины, мы должны помнить, что сила нашего народа – в единстве.

Именно единение способно противостоять самому ожесточенному давлению и любым угрозам. Низкий поклон жителям и защитникам блокадного Ленинграда! Вечная память всем павшим за Родину!» - написал Элиссан Шандалович.

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