Принят блок поправок в Конституцию Карелии, посвященных вопросам госустройства и местного самоуправления

На заседании Заксобрания Карелии 18 февраля депутаты приняли блок поправок в Конституцию Республики Карелия, посвященных государственному устройству и местному самоуправлению.

Это ключевой блок, касающийся создания такой системы публичной власти, при которой взаимодействие органов власти и органов местного самоуправления будет способствовать наиболее эффективному решению задач в интересах граждан, проживающих на территории Карелии.

В частности, поправки предусматривают, что в Республике Карелия гарантируются права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

Депутаты также поддержали изменение преамбулы Основного закона, закрепляющее норму о незыблемости государственной целостности Российской Федерации. Также депутаты одобрили поправку о том, что органы местного самоуправления и органов государственной власти Республики Карелия составляют единую систему публичной власти.

По инициативе спикера карельского парламента Элиссана Шандаловича из Конституции исключена статья о неприкосновенности депутатов Законодательного собрания Республики Карелия.

Отметим, что изменения в Конституцию Республики Карелия подготовлены в результате работы специальной рабочей группы, созданной в карельском парламенте. В ее состав вошли эксперты, депутаты Заксобрания, сенаторы, общественные деятели и др.

"В Законодательное собрание поступило более 50 предложений, и они до сих пор продолжают поступать. Хочу поблагодарить членов рабочей группы, представителей общественности, экспертов за активную работу, интересную дискуссию по первому блоку вопросов – государственному устройству и местному самоуправлению. Убеждён, что наша дальнейшая работа над совершенствованием Конституции Республики Карелия продолжится в таком же конструктивном ключе", - отметил Элиссан Шандалович.

Весной рабочая группа рассмотрит еще два блока поправок, которые посвящены социальным гарантиям, здравоохранению, молодежи, образованию, культуре, экологии и другим вопросам.