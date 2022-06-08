Принят закон о статусе навоза как частной собственности

В России навоз станет собственностью граждан, и для его использования больше не нужна экологическая экспертиза.

Как сообщает Lenta.ru, согласно принятому Госдумой закону, удобрение теперь можно оформить в право собственности.

По действующему законодательству, навоз относится к отходам производства и его использование в сельскохозяйственном обороте запрещено. Для этого необходимо разрабатывать паспорт отходов, опираясь на класс опасности, провести экологическую экспертизу и получить лицензию.

После вступления закона в силу навоз и помет при необходимой обработке будут относиться к побочным продуктам животноводства, повышающим плодородность почвы.

«Принятие законопроекта позволит создать самостоятельную отрасль обращения органических удобрений, экспортировать эту продукцию, а также использовать побочные продукты животноводства в качестве сырья в сельскохозяйственном производстве», — говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что в «Гринписе» и Росприроднадзоре выступили против законопроекта об использовании навоза. Так, в ведомстве отметили, что только за 2020 год к ним поступило более 400 жалоб на деятельность фермеров, которая воздействовала на окружающую среду.