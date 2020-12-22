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Принят законопроект, дающий право правительству регулировать цены на продукты

Новости. Общество
08:52, 23 Декабря 2020
фото: Никита Инфантьев / Коммерсантъ
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Госдума во втором чтении приняла законопроект, согласно которому правительство наделяется полномочиями по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты.

Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

"Второе чтение прошел законопроект, в соответствии с поправкой к которому кабмин получит полномочия в части регулирования цен на социально значимые продукты", — говорится в сообщении.

Ко второму чтению была внесена поправка, которая уточняет механизм госконтроля над розничными ценами на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-12-23 10:26:18
Тревога ! Покупайте все долговременные товары. Скоро ас е пропадёт прилавков. Никто не будет продавать товары себе в убыток. Совсем дебилы..эти педроссы...
Врунов
2020-12-23 10:11:20
Давно пора. А то навезли в магазины всяких дефицитов и продают всем подряд без талонов
Гость
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