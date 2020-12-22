Принят законопроект, дающий право правительству регулировать цены на продукты

Госдума во втором чтении приняла законопроект, согласно которому правительство наделяется полномочиями по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты.

Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

"Второе чтение прошел законопроект, в соответствии с поправкой к которому кабмин получит полномочия в части регулирования цен на социально значимые продукты", — говорится в сообщении.

Ко второму чтению была внесена поправка, которая уточняет механизм госконтроля над розничными ценами на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

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