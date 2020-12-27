"Выгодное инвестирование" обернулось для жительницы Петрозаводска потерей 37 тысяч рублей

В Петрозаводске женщина перевела интернет-мошенникам более 37 тыс. рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 34-летняя жительница карельской столицы. Стражам порядка она рассказала, что на одной из популярных интернет-площадок увидела рекламный пост о выгодном инвестировании сбережений. Объявление гласило, что якобы малые вложения сулят всем вкладчикам хорошую прибыль.

Заявительница решила попытать удачу и внесла 1 тыс. рублей. После этого с ней на связь вышел мужчина и представился организатором розыгрыша денежных средств. Он известил петрозаводчанку о том, что она попала в число счастливчиков и стала обладательницей 100 тыс. рублей. Однако чтобы получить выигрыш, ей необходимо было оплатить 1/10 часть от данной суммы. Женщина согласилась. Перевела на продиктованный ей по телефону счёт 10 тыс. рублей. Затем звонивший сообщил, что средства ушли организаторам мероприятия, а не на нужный счёт. И попросил петрозаводчанку ещё раз отправить деньги.

В итоге заявительница перевела неизвестным 37 690 рублей. Только после этого жительница карельской столицы задумалась, не обманывают ли её. Попыталась найти рекламный пост, однако страничка уже была заблокирована.

В настоящий момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.