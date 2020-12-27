Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Известный бизнесмен Карелии Николай Макаров потребовал наказать блогера Степанова за оскорбления в соцсети 4
Сегодня 07:15
Судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море
Сегодня 09:40
В Кинелахте и Савиново тоже живут люди
Сегодня 11:25
Водитель, устроивший лобовое столкновение в Петрозаводске, был пьян и никогда не получал прав (ФОТО, ВИДЕО)
27.12.2020 15:19
После визита зараженного Санта-Клауса в доме престарелых от коронавируса умерло 18 жильцов
27.12.2020 21:40
Путин решил сделать прививку от коронавируса 12
27.12.2020 19:40
Стало известно, сколько больниц, поликлиник и ФАПов было закрыто в Карелии за пять лет 6
27.12.2020 14:53

"Выгодное инвестирование" обернулось для жительницы Петрозаводска потерей 37 тысяч рублей

Новости. Общество
13:30, 28 Декабря 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
Загрузка...

В Петрозаводске женщина перевела интернет-мошенникам более 37 тыс. рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 34-летняя жительница карельской столицы. Стражам порядка она рассказала, что на одной из популярных интернет-площадок увидела рекламный пост о выгодном инвестировании сбережений. Объявление гласило, что якобы малые вложения сулят всем вкладчикам хорошую прибыль.

Заявительница решила попытать удачу и внесла 1 тыс. рублей. После этого с ней на связь вышел мужчина и представился организатором розыгрыша денежных средств. Он известил петрозаводчанку о том, что она попала в число счастливчиков и стала обладательницей 100 тыс. рублей. Однако чтобы получить выигрыш, ей необходимо было оплатить 1/10 часть от данной суммы. Женщина согласилась. Перевела на продиктованный ей по телефону счёт 10 тыс. рублей. Затем звонивший сообщил, что средства ушли организаторам мероприятия, а не на нужный счёт. И попросил петрозаводчанку ещё раз отправить деньги.

В итоге заявительница перевела неизвестным 37 690 рублей. Только после этого жительница карельской столицы задумалась, не обманывают ли её. Попыталась найти рекламный пост, однако страничка уже была заблокирована.

В настоящий момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-28 13:36:22
Уже неинтересно.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
24.12.2020, 14:40
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)
24.12.2020, 17:19
В горсовете Петрозаводска прошли обыски

Аналитика

25.12.2020 13:00
Обществоведение
ФОКу "Динамо" в Петрозаводске – быть
В четверг, 24 декабря состоялось важное для развития физической культуры и спорта в Карелии событие - в формате видеоконференцсвязи в Москве провели заседание Президиума Центрального совета Общества "Динамо".
Почта России  – стратегический партнер для организаций Карелии 3
25.12.2020 13:00
Большой ремонт Ирины Мирошник: итоги 12
25.12.2020 12:50
Директор ДОК "Калевала": "Будущее у карельских лесов будет только в том случае, если придет эффективный арендатор" 2
24.12.2020 15:05
"Сложно бороться с коронавирусом на руинах здравоохранения" 8
24.12.2020 09:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:27
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
В Кинелахте и Савиново тоже живут люди
Сегодня 11:25
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
24.12.2020 11:18
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»