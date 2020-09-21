Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Мой сын родился, когда я был в СИЗО" 1
21.09.2020 18:07
"Я не верил, что следственные органы могут поступать подло" 5
Сегодня 07:15
Подозреваемый в смертельном ДТП в Петрозаводске ранее был водителем маршрутки
21.09.2020 16:40
Водитель иномарки в Петрозаводске чуть не сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе (ВИДЕО) 4
Сегодня 10:12
Мужчина жил в квартире со 110 кошками
21.09.2020 21:30

Принудительная ликвидация ИП по новому закону началась в Карелии

Новости. Общество
11:48, 22 Сентября 2020
фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ
Загрузка...

С 1 сентября ФНС России получила возможность исключать из ЕГРИП индивидуальных предпринимателей, фактически прекративших свою деятельность – эта работа началась и в Карелии.

Как сообщили в Управлении ФНС России по Республике Карелия, за сентябрь вынесено 150 решений о предстоящем исключении ИП из госреестра индивидуальных предпринимателей.

Согласно изменениям в законодательстве, с учета снимают ИП, которые более 15 месяцев не представляют налоговую отчетность или у которых истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента, при этом не погашены долги по налогам.

После принудительной ликвидации восстановить статус ИП можно будет лишь по прошествии 3 лет.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2020, 10:13
В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
19.09.2020, 12:33
Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
18.09.2020, 15:55
Автомобиль Сортланда в момент смертельного ДТП в Петрозаводске гнал со скоростью 176 км/час

Аналитика

21.09.2020 17:14
Обществоведение
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы" 1
Предприниматель из Петрозаводска Степан Морозов, осужденный за взятку правительственным чиновникам, за шесть дней до приговора дал интервью "Столице на Онего" и рассказал о своей невиновности.
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 5
17.09.2020 14:45
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 12
16.09.2020 16:06
Председатель остался за решеткой 17
15.09.2020 13:04
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»