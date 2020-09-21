Принудительная ликвидация ИП по новому закону началась в Карелии

С 1 сентября ФНС России получила возможность исключать из ЕГРИП индивидуальных предпринимателей, фактически прекративших свою деятельность – эта работа началась и в Карелии.

Как сообщили в Управлении ФНС России по Республике Карелия, за сентябрь вынесено 150 решений о предстоящем исключении ИП из госреестра индивидуальных предпринимателей.

Согласно изменениям в законодательстве, с учета снимают ИП, которые более 15 месяцев не представляют налоговую отчетность или у которых истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента, при этом не погашены долги по налогам. После принудительной ликвидации восстановить статус ИП можно будет лишь по прошествии 3 лет. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".