Прионежская сетевая компания предупреждает о возможных отключениях потребителей

В районах Карелии и Петрозаводске продолжаются плановые ремонты ЛЭП.

С 1 по 5 июля с 9 до 15 часов возможны отключения потребителей от электроэнергии в деревне Уссуна. Там будет производиться замена опор на линии электропередачи напряжением 0,4 кВ.

В Сегежском районе – поселки Табой Порог, Попов Порог и Кяргозеро – с 1 по 5 июля с 9 до 17 часов возможны отключения в связи с ремонтом двух ЛЭП напряжением 0,4 и 6 кВ.

В поселке Лосось Порог Сегежского района не будет электроэнергии с 1 по 3 июля с 9 до 16 часов – будет производиться замена опор на линии электропередачи напряжением 6 кВ.

В Калевальском районе, в поселке Куусиниеми на улице Северной возможны отключения электроэнергии с 1 по 5 июля с 9 до 13 часов в связи с капитальным ремонтом ЛЭП напряжением 0,4 кВ.

В Петрозаводске, в поселке Соломенное на улицах Пришвина и Прибрежная будет производиться капитальный ремонт линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. Возможны отключения с 1 по 3 июля с 9 до 13 часов.

Также в поселке Соломенное на Ялгубском шоссе с 1 по 5 июля с 9 до 17 часов будут производиться работы по технологическому присоединению к сетям АО "ПСК". Там также возможны отключения потребителей от электроэнергии.