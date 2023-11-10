Прионежская сетевая компания проведет работы по модернизации энергообъектов в 12 районах Карелии

В АО «ПСК» продолжается выполнение Ремонтной программы на 2023 год

Главная цель реализации Ремонтной программы АО «ПСК» - повышение надежности энергоснабжения потребителей.

Энергетики напоминают, что ремонтные работы на линиях электропередачи и подстанциях могут выполняться только при временных отключениях энергообъектов и приносят извинения за доставленные неудобства.

Временные отключения потребителей от электроэнергии с 13 по 19 ноября возможны:

Калевальский национальный район:

- С 13 по 16 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Боровой: Северная, Сосновая, Первомайская, Студенческая, Лесная, Мира, Пионерская, Строительная, Новая.

- 14 ноября с 14.00 до 17.00. Поселок Калевала: улицы Полевая, Красноармейская, Советская (дома 24, 24-А, 26, 26-Б, 28, 30, 32, 32-А, 32-Б).

- 16 ноября с 14.00 до 16.00. Поселок Кепа; поселок Луусалми.

Кемский муниципальный район:

- 13 ноября с 13.30 до 16.00. Город Кемь: улицы Коргоручьевая. Старая Ташкатурка (дома 3, 4).

- 13 и 16 ноября с 16.00 до 19.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 40, 42, 44, 44-А, 46, 50).

- 14 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Набережная (дома 1-9, 10-А, 11-А, 14, 15, 17), Первомайская (дома 6-А, 11, 14), Полярная (дома 1-7), Кирова (дома 16, 19).

- 14 ноября с 13.30 до 15.00. Поселок Авнепорог.

- 15 ноября с 9.00 до 16.00. Окрестности г.Кемь: 201-й километр (дачный поселок).

- 17 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Подгорная (дома 1, 2, 3, 4, 8).

Кондопожский муниципальный район:

- С 13 по 19 ноября с 9.00 до 17.00. Город Кондопога: улицы Петрозаводская, (дома 21-35, 50, 52), Весенняя, Подгорная, Пионерская, Советов (дома 109, 111, 118). Переулки Весенний, Советский.

- 15 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская (дома 19, 19-А, 21, 21-А, 23), Максима Горького (дома 6, 8), Советов (дома 3-А, 5-А, 7-А).

Костомукшский городской округ:

- С 13 по 16 ноября с 10.00 до 17.00. Город Костомукша: улица Строителей.

Лоухский муниципальный район:

- 13 ноября с 13.30 до 15.30. Поселок Лоухи: улицы Первомайская, Совхозная, Набережная, Юбилейная. Переулок Дачный.

- С 13 по 17 ноября с 11.00 до 15.00. Поселок Тэдино: улицы Пионерская, Полярные зори, Шахтерская.

- 14 ноября с 10.00 до 17.00. Поселок Чупа; поселок Малиновая Варакка.

- 14 ноября с 11.00 до 17.00. Поселок Плотина; поселок Чкаловский.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 13 ноября с 13.00 до 15.00. Поселок Возрицы; поселок Волозеро; поселок Тихвин Бор.

- 13 ноября с 15.00 до 17.00. Поселок Челмужи.

- 14 ноября с 13.00 до 17.00. Поселок Огорелыши; деревня Данилово.

Муезерский муниципальный район:

- 13 ноября с 15.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улицы Октябрьская, Спортивная.

- 14 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Лендеры: улицы Сосновая, Восточная, Гористая.

- 14 ноября с 10.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улица Строительная. Переулок Строительный.

- 15 и 16 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Лендеры: улица Заречная.

Олонецкий национальный район:

- 13 ноября с 10.00 до 10.30. Село Видлица: улица Школьная (дома 22, 24).

- 13 ноября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Егорова (дома 15, 17, 18, 19, 21), Мичурина, (дома 8, 10-18, 23, 24, 25, 27).

- 15 ноября с 9.00 до 16.00. Деревня Рыпушкалицы: улица Луговая (дома 12, 12-А, 14, 16, 24, 26).

- 16 ноября с 15.30 до 16.00. Поселок Усть-Видлицы: улица Песочная (дома 6-А, 12, 14, 15, 16, 20, 21).

- 17 ноября с 15.30 до 16.00. Поселок Устье-Видлицы: улицы Кротова (дома 34, 38, 39, 41), Ладожская (дома 47, 49, 51, 53, 55, 57), Рыбацкая (дома 1, 2, 5, 12, 13), Железнодорожная (дома 10, 14, 15).

Прионежский муниципальный район:

- 13 и 14 ноября с 9.00 до 18.00. Окрестности деревни Педасельга: СОТ «Педасельга», СОТ «Сосновый Бор», СНТ «Сосновый Бор», ООО «Орзенский Бор»; местечко Ерошкина Сельга.

- С 13 по 17 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Советская, Речная, Ивинская.

- 14 ноября с 10.00 до 14.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Березка-2».

- 14 ноября с 10.00 до 16.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Виктория», СНТ «Озерки», СНТ «Южный», СНТ «Светофор», СНТ «Ручеек», СНТ «Медик», СНТ «Березка-3».

- 15 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа: улицы Юшкозерская, Прибрежная, Цветочная, Кончезерская, Тупик; деревня Царевичи: здания Экоотеля, базы отдыха Национального банка.

- 16 ноября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: местечко Хутор; поселок Ладва: улица Комсомольская (дома 4, 5, 6, 6-А). Здание Ладвинского детского дома-интерната.

- 17 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя.

Пряжинский национальный район:

- 13 ноября с 10.00 до 14.00. Деревня Нижние Виданы: улицы Набережная (частично), Красноармейская, Гористая, Новая (частично).

- 13 ноября с 10.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Шуйская, Новореченская, Заречная. Переулки Зеленый, Юбилейный, Виданский.

- 17 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална-1: потребители «Оборонэнерго».

Сегежский муниципальный район:

- 13 ноября с 9.30 до 12.00. Поселок Надвоицы: улица Спиридонова (дома 8, 20).

- 13 ноября с 9.30 до 16.00. Поселок Лососий Порог: улица Центральная (дома 5-23).

- 14 ноября с 10.00 до 14.30. Поселок Надвоицы: улица 50 Лет Октября (дома 2, 4, 6, 8).

- 15 ноября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Боровая, Выгозерская Набережная (дома 25-79).

- 16 ноября с 10.00 до 13.00. Поселок Черный Порог: улица Набережная.

- 17 ноября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Боровая, Выгозерская Набережная (дома 25-79).

Лахденпохский муниципальный район:

- С 13 по 17 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Сорола: жилой район Болиндер; город Лахденпохья: улицы Загородная, Фанерная (частично), Заводская (дома 21, 17), Бусалова (частично), Советская (частично), Спортивная (частично), Ленинградское шоссе. Переулок Железнодорожный (дом 3-А).

- 14 ноября с 9.00 до 13.00. Поселок Мийнала: Улица Школьная (дома 6, 7).

- 15 и 16 ноября с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Ленинградское шоссе (правая сторона до дома 56, левая сторона до дома 31-А), Аркадия Маркова (частично).

- 17 ноября с 10.00 до 13.00. Поселок Сорола (частично).