Прионежская сетевая компания сообщает о предстоящих неотложных ремонтах электрических сетей

В целях повышения надежности энергоснабжения потребителей и в рамках подготовки энергообъектов к предстоящему зимнему сезону неотложные ремонты ведутся по всей зоне ответственности АО "ПСК".

Ремонтные работы в электрических сетях зачастую невозможны без временных отключений потребителей. Энергетики приносят извинения за временные неудобства.

Временные отключения с 2 по 6 ноября – кроме 4 ноября - возможны:

Кондопожский муниципальный район:

- 2 ноября с 9.00 до 11.00. Город Кондопога: улицы

Онежская набережная, Надежды, Радужная.

- 2 ноября с 14.00 до 14.30. Город Кондопога: улица Кондопожская, (дома 31-74).

- 5 ноября с 10.00 до 14.00. Деревня Сюрьга, СОТ "Солнечный Берег".

- 5 ноября с 13.30. до 14.30. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (дома 11,13), Пролетарская (дома 38, 40, 42, 42-А, 38-А), переулок Коммунальный (дома 2, 4).

- 2 и 5 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Гирвас: улицы Кондопожская, Западная, Лесная, объекты ЖКХ, насосная станция.

- 6 ноября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Габозерская, Северная, Болотная, Весенняя, Пионерская, Подгорная, Карельская, Пашкова, Советов (дома 49-89), Нигозерская набережная, переулок Каменистый (дома 3, 7, 12, 14).

Кемский муниципальный район:

- 2 ноября с 13.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дом 40).

- 2 ноября с 9.00 до 14.00. Город Кемь: улица Гидростроителей.

- 3 ноября с 7.00 до 7.30 и с 17.00 до 17.30. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 34-А, 36).

- 3 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Панозеро, здания водозабора и пожарного депо; город Кемь: улицы Некрасова (дома 42-64), Бланки (дома 20-42).

- 5 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Авнепорог.

- 6 ноября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Пуэтная, Свердлова, Пролетарский проспект (дома 62, 64, 66), Пуэтная (дома 10-15), 6-й километр (жилфонд); поселок Рабочеостровск: улицы Октябрьская, Железнодорожная, Кедроручьевая, Пионерская, Южная, Молодежная, Лесная, Строителей, Ручьевая, Заводская, Новая, Комсомольская (дома 44, 46, 48, 50, 53), Юбилейная (дома 1, 3-А, 15-А, 15-Б, 19, 28-33), переулки Октябрьский, Юбилейный (дома 2, 3, 5, 6), здания бани, "Почты России", детского дома, средней школы, хлораторной.

Лоухский муниципальный район:

- 2, 3, 6 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Лоухи: улицы Совхозная, Набережная.

- 3 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Хетоламбино: улицы Шахтерская, Заречная, Школьная, здания "Почты России", "Ростелеком", насосной станции, котельной.

- 5 ноября с 11.00 до 16.00. Поселок Амбарный; поселок Энгозеро: улицы Верхняя, Школьная, Пионерская; поселок Пяозерский.

Олонецкий национальный район:

- Со 2 по 6 ноября с 9.00 до 19.00. Деревни Нинисельга, Тигвера.

Прионежский муниципальный район:

- 2 ноября с 9.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа (потребитель Алексеев В.П.); деревня Педасельга: улица Радиоцентр; деревня Виданы; деревня Шуйская Слобода: улицы Береговая, Сиреневая, Березовая, Рябиновая, Лососевая.

- 3 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхние Виданы: улица Пушкина; станция Падозеро; местечко Падозеро; поселок Деревянка: улицы Привокзальная, Мира (обе – частично).

- 3 ноября с 10.00 до 14.00. Деревни Новые Виданы, Кузьминки.

- 5 ноября с 9.00 до 11.00. Село Деревянное: улица Онежская.

- 5 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Городская, Пролетарская (дома 1, 5); поселок Деревянка: улицы Привокзальная, Посадочная, переулки Дорожный, Ручейный.

- 5 ноября с 14.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Первомайская, Пушкина, Новая, Школьная, Лесная, Железнодорожная, Светлая, Набережная, Хвойная, Комсомольская, Дружинина, Березовая, Кленовая, Цветочная, Сущевича, Северная; местечки Урозеро, Намоево, Порожки, Сургуба.

- 6 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя; поселок Деревянка: улицы Привокзальная, Посадочная, переулки Дорожный, Ручейный; поселок Чална: улицы Титова, Гусева (частично).

Медвежьегорский муниципальный район:

- 5 ноября с 10.00 до 16.00. Поселки Паданы, Евгора, Чёбино, Падун, Маслозеро, Венгигора, Шалговаара, Сяргозеро, Ахвенламби, Юккогуба, Сондолы; деревни Сельги, Погост, Терманы, Сеесъярви.

Сортавальский муниципальный район:

- С 2 по 4 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Нукутталахти.

- 5 ноября с 9.00 до 16.00. Поселки: Нукутталахти, Токкарлахти, Оявойс, Ламберг.

Лахденпохский муниципальный район:

- 2, 3, 5, 6 ноября с 9.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улица Ленина.

Сегежский муниципальный район:

- 5 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Кочкома: улица Лесная.