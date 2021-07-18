Прионежская сетевая компания восстановила энергоснабжение в поселках, где бушевала стихия

Лесной пожар, гроза, сильный ветер стали причиной отключения четырех линий электропередачи в зоне ответственности АО «ПСК».

ЛЭП напряжением 10 кВ, подающая электроэнергию в деревни Шуйская Чупа, Косалма и Царевичи вечером около 20 часов 18 июля попала в зону сильного лесного пожара и была повреждена. На время тушения огня МЧС не смогла допустить аварийно-восстановительную бригаду на место повреждения ЛЭП. Руководством компании было принято решение обеспечить энергоснабжение потребителей по резервной схеме. К 21 часу энергоснабжение было восстановлено.

Еще одну линию напряжением 10 кВ питающую электроэнергией потребителей поселка Волдозеро и ближайшие к нему садовые товарищества в Сегежском районе в это же время пришлось отключить в связи с приближающимся к энергообъекту огнем. После ликвидации угрозы ЛЭП была введена в работу.

Сильная гроза также вечером 18 июля повредила ЛЭП напряжением 10 кВ в поселках Калевала и Куусиниеми. Два часа потребовалось энергетикам на ремонт. В настоящее время ЛЭП находится в рабочем режиме.

В это же время в Медвежьегорском районе сильным ветром была повреждена ЛЭП напряжением 10 кВ, обеспечивающая энергоснабжение жителей поселков Маслозеро и Венгигора. Аварийно-восстановительная бригада АО «ПСК» провела необходимый ремонт линии и сейчас энергоснабжение поселков восстановлено.

АО «ПСК» обращается к волонтерам, помогающим спасателям бороться с огнем. Если вы, участвуя в тушении лесного пожара, увидели линию электропередачи – поврежденную или не поврежденную огнем – не приближайтесь к ней ближе чем на 20 метров. Это может быть опасно для жизни.