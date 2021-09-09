Энергетики Карелии ввели режим повышенной ответственности на время проведения выборов-2021

Прионежская сетевая компания ввела дополнительные меры по обеспечению надежности работы распределительного электросетевого комплекса. Они будут действовать с 17.00 16 сентября до 8.00 20 сентября.

В эти дни организовано круглосуточное дежурство руководства компании и электросетевых участков, а также дежурство оперативно-выездных бригад. Проведена проверка работоспособности всех передвижных дизельгенераторных установок, для обеспечения резервного энергоснабжения потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в электрических сетях в зоне ответственности АО «ПСК». В состояние повышенной готовности приведена авто- и спецтехника.

Запрещены все плановые ремонтные работы на энергообъектах и производство переключений объектов, в которых размещены избирательные комиссии и участки с 8.00 17 сентября до 8.00 20 сентября.

В эксплуатации АО «ПСК» находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания компании находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.