Прионежский район Карелии получит на поддержку вепсов 1 миллион 750 тысяч рублей

Большая часть средств на социальное и экономическое развитие коренного малочисленного народа выделена из федерального бюджета.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о распределении в 2019 году субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера. Напомним, в республике к числу таких народов относятся вепсы.

Общая сумма субсидий, выделяемых на эти цели, составляет 1 миллион 750 тысяч рублей, из которых 1 миллион 645 тысяч – средства федерального бюджета, а остальные 105 тысяч – ассигнования республиканской казны. Вся сумма поступит в муниципальные образования Прионежского района, который считается местом компактного проживания вепсов в Карелии. Рыборецкому сельскому поселению достанется 1 миллион 450 тысяч рублей, а Шелтозерскому и Шокшинскому сельскому поселениям – по 150 тысяч.