Пришла повестка: директор ЕДДС Петрозаводска уезжает служить в зону спецоперации

Вадим Измайлов получил повестку и уезжает на фронт.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский опубликовал пост, сообщив, что через несколько дней на фронт отправляется и сотрудник администрации – бывший и нынешний его коллега – руководитель ЕДДС Вадим Измайлов.

«Пришла повестка – и он пошел. Вадим Валерьевич окончил военное училище, в середине 90-х участвовал в боевых действиях в Чечне, потом посвятил себя борьбе с наркотиками в органах внутренних дел. Офицер запаса… В военкомате ему сказали, что по возрасту он уже не подходит – если откажется, то все поймут… Вадим Валерьевич не отказался. Говорит, будет полезен», - написал Любарский.

В Петрозаводске у Вадима Измайлова остаются жена и трое детей.