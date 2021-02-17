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Присяжные на суде в Карелии просили снисхождения к убийце, изрезавшему ножом свою жертву

Новости. Криминал
08:05, 18 Февраля 2021
фото: pixabay
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Коллегия присяжных на суде в Сортавале признала вину подсудимого в убийстве, а его защита настаивала на версии самообороны.

Детали уголовного дела раскрыли в прокуратуре Карелии.

Суд установил, что подсудимый в декабре 2019 года в состоянии алкогольного опьянения подрался со своим знакомым. Во время драки тот замахнулся на него ножом, но обвиняемый отобрал оружие и нанес им два удара в грудь и в спину потерпевшего. Когда раненый упал,  подсудимый продолжил избивать его ногами. Потерпевший скончался на месте происшествия.

На суде обвиняемый и его защита настаивали на том, что это преступление надо квалифцировать не как умышленное убийство, а как превышение пределов необходимой обороны.

Присяжные заседатели признали подсудимого виновным, но указали в своем вердикте,  что он заслуживает снисхождения.

Суд приговорил его к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима и постановил взыскать компенсацию морального вреда в размере 1,2 млн рублей в пользу родственницы убитого.

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Комментарии

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наташка
2021-02-18 08:09:50
Толерантненько
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