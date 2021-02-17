Присяжные на суде в Карелии просили снисхождения к убийце, изрезавшему ножом свою жертву

Коллегия присяжных на суде в Сортавале признала вину подсудимого в убийстве, а его защита настаивала на версии самообороны.

Детали уголовного дела раскрыли в прокуратуре Карелии.

Суд установил, что подсудимый в декабре 2019 года в состоянии алкогольного опьянения подрался со своим знакомым. Во время драки тот замахнулся на него ножом, но обвиняемый отобрал оружие и нанес им два удара в грудь и в спину потерпевшего. Когда раненый упал, подсудимый продолжил избивать его ногами. Потерпевший скончался на месте происшествия.



На суде обвиняемый и его защита настаивали на том, что это преступление надо квалифцировать не как умышленное убийство, а как превышение пределов необходимой обороны.

Присяжные заседатели признали подсудимого виновным, но указали в своем вердикте, что он заслуживает снисхождения.



Суд приговорил его к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима и постановил взыскать компенсацию морального вреда в размере 1,2 млн рублей в пользу родственницы убитого.