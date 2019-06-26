Пристав-дайвер спас район Карелии от возможного ЧП

Мужчина смог частично починить водозабор в Авдеево, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Увлечение судебного пристава дайвингом помогло решить колоссальные и системные проблемы в ЖКХ Пудожского района при подготовке к очередному отопительному сезону.



Администрация района в мае начала восстановительные работы с самого серьезного объекта – водозабора в деревне Авдеево. Именно там возникла аварийная ситуация. В любой момент задвижку водонапорной трубы могло прорвать сильным напором воды, затопив насосное оборудование и электропитание, а близость населенного пункта делала ситуацию чрезвычайной.

Судебный пристав в течение 7 часов, на глубину 4 метра погружался в резервуар с водой, пытаясь забить заглушку в трубу. Несколько раз ее выбивало напором воды, но усилия судебного пристава не были напрасными. Воду удалось перекрыть и благополучно подняться

На следующем этапе аварийных работ необходимо было не просто откачать воду из соседнего отсека, но и установить вторую специальную задвижку. Для этого судебному приставу пришлось погружаться более 40 раз.