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Пристав из Карелии пробежал 21 километр по шоссе

Новости. Общество
10:26, 21 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Корнев

Судебный пристав Виктор Уфимцев стал участником марафонского забега.

Старший судебный пристав из Лоухского района Виктор Уфимцев принял участие в полумарафоне «Северная Карелия — у Белого моря». Он преодолел 21,1 км. Об этом информирует пресс-служба карельских приставов.

Полумарафон «Северная Карелия — у Белого моря» состоялся 13 июня в поселке Чупа Лоухского района. Участники бежали на дистанции 21, 10 и 5 километров.

На старт вышли 65 любителей легкоатлетических забегов по шоссе из 22 городов и поселков Карелии, Мурманской и Вологодской областей, Санкт-Петербурга, Хабаровска.

Ранее сообщалось, что в Карелии приставы арестовали рецепты мороженого и товарные знаки у ЗАО «Холод Славмо».

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