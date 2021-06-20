Пристав из Карелии пробежал 21 километр по шоссе

Судебный пристав Виктор Уфимцев стал участником марафонского забега.

Старший судебный пристав из Лоухского района Виктор Уфимцев принял участие в полумарафоне «Северная Карелия — у Белого моря». Он преодолел 21,1 км. Об этом информирует пресс-служба карельских приставов.

Полумарафон «Северная Карелия — у Белого моря» состоялся 13 июня в поселке Чупа Лоухского района. Участники бежали на дистанции 21, 10 и 5 километров.

На старт вышли 65 любителей легкоатлетических забегов по шоссе из 22 городов и поселков Карелии, Мурманской и Вологодской областей, Санкт-Петербурга, Хабаровска.

Ранее сообщалось, что в Карелии приставы арестовали рецепты мороженого и товарные знаки у ЗАО «Холод Славмо».