В Карелии приставы арестовали рецепты мороженого и товарные знаки у ЗАО «Холод Славмо»

Приставы изъяли у предприятия ЗАО «Холод Славмо» свидетельства на ряд товарных знаков и на эксклюзивные рецепты мороженного.

В июне судебные приставы-исполнители изъяли у предприятия-должника ЗАО «Холод Славмо» свидетельства на товарные знаки «Эскимо», «Трубочка сахарная в шоколадной глазури», «Jiämaido Karjalan», а также на эксклюзивные рецепты мороженного. Об этом информирует пресс-служба карельских судебных приставов.

«Данные продукты интеллектуальной деятельности будут оценены и реализованы в счет погашения задолженности», — говорится в сообщении.

Как пояснили в УФССП «Столице на Онего», предприятие может выпускать продукцию, товарные знаки которой арестованы, до тех пор, пока эти бренды не будут проданы на торгах новым владельцам.

На принудительном исполнении судебных приставов находится сводное исполнительное производство о взыскании с ЗАО «Холод Славмо» в пользу налоговой службы Петрозаводска 326 млн рублей.

Ранее приставы наложили арест на имущество должника на сумму 33,5 млн рублей и дебиторскую задолженность на сумму 19 млн рублей. Объем имущества, на которое было обращено взыскание, не является достаточным для погашения всей суммы задолженности. Поэтому приставы арестовали товарные знаки и рецепты завода.

Напомним, ранее в Арбитражный суд Карелии поступило очередное заявление о признании банкротом производителя мороженого ЗАО «Холод Славмо».