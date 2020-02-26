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Пристав из Карелии выступит на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Новости. Спорт
17:20, 26 Февраля 2020
фото: © Минспорта Карелии
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Карельские пауэрлифтеры завоевали медали на чемпионате России, сообщили в Минспорта Карелии.

Спортсмены из Петрозаводска, Андрей Каширин и Кирилл Каява, достойно выступили на чемпионате России по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в Москве, за победу боролись участники со всей России.

Андрей Каширин завоевал бронзу в весовой категории до 93 кг с результатом 245кг.

Кирилл Каява стал первым, выжав штангу в 355 кг. Кирилл вошел в состав сборной команды России и будет защищать честь страны на чемпионате мира, который состоится в Чехии.

Ранее Кирилл Каява вернулся из Японии с престижной наградой на чемпионате мира.

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