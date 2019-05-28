Пристав из Карелии стал бронзовым призером чемпионата мира по пауэрлифтингу

Судебный пристав из Карелии Кирилл Каява вернулся из Японии с престижной наградой на чемпионате мира.

С 18 по 25 мая в Токио прошли чемпионат и первенство мира по пауэрлифтингу в дисциплинах "жим лёжа и жим классический". В составе российской сборной выступал карельский тяжелоатлет Кирилл Каява – сотрудник службы судебных приставов Карелии.

Спортсмен выступал в весовой категории "120+" и уверенно выжал штангу весом в 360 килограмм. Кирилл Каява стал бронзовым призером чемпионата мира.

В середине февраля 2019 года на чемпионате России по пауэрлифтингу Каява занял первое место.