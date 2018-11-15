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Новости. Экономика
15:50, 15 Ноября 2018
фото: Вести Карелия

Пристав Карелии рассказал, как наказывают "хитрых" должников

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Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по республике Карелия Андрей Галямов сообщил, как приставы наказывают должников, у которых нет никакого имущества.

"Должники, которые берут кредит, зная, что не будут его отдавать, понятное дело, они хитрее становятся", – сказал Андрей Галямов.

"Наша задача, прежде всего, если мы не можем формально взыскать, – нет счетов, допустим; нет имущества – сделать жизнь должника неудобной. Чтобы он не мог выйти из дома и что-то совершить, кроме как дышать, понимаете? Чтобы он не мог ничем пользоваться", – заявил главный судебный пристав.

В частности, приставы закрывают должникам возможность выезда за границу и приостанавливают действие водительских прав.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

 
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