В Карелии с молотка продают флагманский Mercedes и уличное освещение

Служба судебных приставов в Карелии обновила список арестованного за долги и выставленного на продажу имущества должников.

Как сообщили в УФССП Карелии, на торгах реализуется арестованное имущество должников.

Помимо прочего, реализуется два светодиодных экрана, дороже 600 тысяч рублей каждый, Mercedes-Benz S-класса чуть более чем за 400 тысяч рублей, два сооружения энергетики, в том числе уличное освещение в Петрозаводске за 265 тысяч рублей, а также нежилое помещение в столице Карелии.

Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе размещены на интернет-сайте МТУ Росимущества и на сайте УФССП Карелии.